На реставрацию исторического здания авиатехникума выделят больше 900 миллионов рублей

Управление капитального строительства начало поиск подрядчика, который займется реставрацией старинного здания. Работы коснутся кирпичной кладки стен, арок, сводов, колонн, фундамента, а также конструкций перекрытий, инженерных систем, крыши, кровли, перегородок, лестниц. Подрядчику предстоит провести отделку внутренних стен и фасадов с декоративной отделкой.

К реставрации главного корпуса авиатехникума должны приступить в конце декабря 2026 года. Завершить все работы планируют в 2029 году.