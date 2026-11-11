На реставрацию исторического здания авиатехникума выделят больше 900 миллионов рублей

На реставрацию исторического корпуса авиатехникума имени А.Д. Швецова готовы выделить 933,6 млн рублей. Здание на улице Луначарского является объектом культурного наследия. Оно построено в XIX веке: в нем находилось Алексеевское реальное училище, где обучался сам будущий конструктор Аркадий Швецов.
Управление капитального строительства начало поиск подрядчика, который займется реставрацией старинного здания. Работы коснутся кирпичной кладки стен, арок, сводов, колонн, фундамента, а также конструкций перекрытий, инженерных систем, крыши, кровли, перегородок, лестниц. Подрядчику предстоит провести отделку внутренних стен и фасадов с декоративной отделкой.
К реставрации главного корпуса авиатехникума должны приступить в конце декабря 2026 года. Завершить все работы планируют в 2029 году.
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