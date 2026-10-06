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Реставрации

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Исторический корпус авиатехникума имени Швецова готовятся отреставрировать к 2029 году

В Перми собираются реставрировать и приспосабливать под современное использование главный корпус авиатехникума имени А.Д. Швецова. Здание — объект культурного наследия: в нем находилось Алексеевское реальное училище, где обучался в свое время сам будущий конструктор Аркадий Швецов.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Исторический корпус авиатехникума находится в границах улиц Максима Горького, Екатерининской и Луначарского. Его площадь — около 4,8 тыс. м2. Масштабные ремонтные работы коснутся кирпичной кладки стен, арок, сводов и колонн. В планах также: гидроизоляция фундамента, обновление перекрытий, лестницы, кровли и конструкции крыши, замена инженерных систем. Подрядчику предстоит восстановить исторический облик здания: воссоздав окна, двери и декоративные элементы, обновив фасады и отремонтировав ворота.

Реставрацию старинного здания, построенного в XIX веке, должны завершить до мая 2029 года. На все работы краевые власти готовы выделить 887 млн рублей.

В пресс-службе губернатора пояснили, что восстановление исторического корпуса— второй этап проекта по развитию инфраструктуры техникума. Первый включал строительство нового учебного корпуса на 1 тыс. студентов и общежития на 400 мест. Они открылись в 2024 году.

Информационный обзор редакции.

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