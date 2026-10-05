В доме купца Лаптева, построенном в XIX веке, может открыться бутик-отель

Аукцион проводили среди 11 участников. В пресс-службе Минимущества рассказали, что победителем признали ООО «СЗ "Магнолия"». По словам директора по развитию компании Ольги Долгушиной, старинное здание планируют восстановить под офисные помещения или бутик-отель. Реставрация дома купца Лаптева станет одним из этапов масштабного обновления территории Гачи и Центрального рынка. «Только так город получит целостный вид одной из центральных улиц, где будет создан единый архитектурный ансамбль и историческая торговая линия», – отметила Ольга Долгушина.

Напомним, здание было построено в XIX веке у Казанского тракта (сейчас это шоссе Космонавтов). Сначала им владел Михаил Пошехонов, который использовал дом как постоялый двор для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже особняк перешел к купцу Лаптеву, оптовому торговцу бакалейными товарами. После революции в нем располагались школа и библиотека, затем он стал жилым.

В 2020 году здание признали аварийным, его собирались снести. Судьбу здания удалось отстоять, в 2021 году здание включили в список объектов культурного наследия как «Флигель купца Лаптева». В нем сохранились арочные проемы, филенчатые двери, потолочные карнизы, а также парадная лестница с мраморными ступенями и деревянными перилами.

Информационный обзор редакции.