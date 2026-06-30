«Дом купца Лаптева», который несколько лет назад собирались снести, включили в план приватизации

Объект культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами» в Перми внесли в план приватизации до 2028 года. Старинное здание с арочными проемами и сложным декором из резного кирпича собираются продать на конкурсе.
«Дом купца Лаптева» был построен в XIX веке у Казанского тракта (сейчас это шоссе Космонавтов). Его владельцем был крестьянин Михаил Пошехонов, который использовал здание как постоялый двор для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже оно перешло к купцу бакалейных товаров Лаптеву. После революции в доме располагались школа и библиотека, позже он стал жилым.
В 2020 году «Дом купца Лаптева» признали аварийным, старинное здание собирались снести. Но его судьбу отстояли общественность и СМИ: в 2021 году этого старинное здание включили в список объектов культурного наследия.
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