Открывают балкон, но оставляют мраморную облицовку стен: показываем, как проходит капитальный ремонт Театра-Театра

В здании Театра-Театра продолжается капитальный ремонт. Его проводят в честь 100-летия театра, которое случится в 2027 году. По данным Корпорации развития Пермского края, работы идут без выходных, в две смены.
Сейчас в здании театра идет замена инженерных сетей, обработка конструкций и подготовка к предчистовой отделке.
Напомним, в результате реконструкции зал расширится: вновь откроется балкон, а проходы между креслами станут шире. Полностью перестроят гардероб, а туалетные комнаты перенесут так, чтобы они стали удобными для всех, в том числе для маломобильных гостей.
В здании ТТ обновят механику сцену, добавят ультрасовременные свет, звук, мультимедиа. В фойе появятся потолки грильято, на втором этаже — пол из инженерной доски, а на всех этажах — обновленные гостевые зоны. При реконструкции будут учитывать и охранные обязательства: сохранят мраморную облицовку стен в фойе, внешнее остекление и объемное решение кессонных потолков.
Информационный обзор редакции.
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