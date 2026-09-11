Открывают балкон, но оставляют мраморную облицовку стен: показываем, как проходит капитальный ремонт Театра-Театра

Сейчас в здании театра идет замена инженерных сетей, обработка конструкций и подготовка к предчистовой отделке.

Напомним, в результате реконструкции зал расширится: вновь откроется балкон, а проходы между креслами станут шире. Полностью перестроят гардероб, а туалетные комнаты перенесут так, чтобы они стали удобными для всех, в том числе для маломобильных гостей.