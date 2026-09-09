В Яблоневом саду появится павильон в стилистике Спасо-Преображенского собора

В акте государственной историко-культурной экспертизы указано, что здание на Монастырской улице, 10 литер Ж не является объектом культурного наследия. Его отдельные конструктивные элементы заменят, кровлю, оконные и дверные заполнения, внутренние инженерные системы отремонтируют.

Напомним, Яблоневый сад будет разбит на территории, ограниченной улицами Окулова, Газеты Звезда, Монастырской и Спасо-Преображенским собором. Проект получил положительное заключение. Яблоневый сад — одна из частей благоустройства Архиерейского квартала. Проект разделен на «зону памяти» и «светскую зону», где предполагаются места для отдыха, созерцания и прогулок, а также установка ротонды, часовни или иных объектов.