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Реставрации

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В Яблоневом саду появится павильон в стилистике Спасо-Преображенского собора

В Архиерейском квартале, на территории Яблоневого сада, собираются перестроить павильон в цветах и стилистике Спасо-Преображенского собора. Он разместится на месте одного из строений пермского зоопарка.  

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В акте государственной историко-культурной экспертизы указано, что здание на Монастырской улице, 10 литер Ж не является объектом культурного наследия. Его отдельные конструктивные элементы заменят, кровлю, оконные и дверные заполнения, внутренние инженерные системы отремонтируют.

Напомним, Яблоневый сад будет разбит на территории, ограниченной улицами Окулова, Газеты Звезда, Монастырской и Спасо-Преображенским собором. Проект получил положительное заключение. Яблоневый сад — одна из частей благоустройства Архиерейского квартала. Проект разделен на «зону памяти» и «светскую зону», где предполагаются места для отдыха, созерцания и прогулок, а также установка ротонды, часовни или иных объектов.

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