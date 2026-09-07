Пожарную каланчу у театра «У Моста» должны отреставрировать до 2030 года

Пожарную каланчу, построенную в Перми 1883 году, ждет комплексная реставрация. Старинное здание на улице Куйбышева является объектом культурного наследия.
Старейшая городская каланча была построена по проекту архитектора Василия Попатенко для второй полицейской части. Ранее театр «У Моста», который с 1992 года занимает соседнее здание, использовал каланчу как место для хранения декораций и реквизита. Но сам исторический объект принадлежит МЧС.
Судя по документу, опубликованному на сайте государственной инспекции, собственник здания обязан до октября 2030 года провести комплексную реставрацию каланчи.
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