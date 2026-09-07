Пожарную каланчу у театра «У Моста» должны отреставрировать до 2030 года

Старейшая городская каланча была построена по проекту архитектора Василия Попатенко для второй полицейской части. Ранее театр «У Моста», который с 1992 года занимает соседнее здание, использовал каланчу как место для хранения декораций и реквизита. Но сам исторический объект принадлежит МЧС.

Судя по документу, опубликованному на сайте государственной инспекции, собственник здания обязан до октября 2030 года провести комплексную реставрацию каланчи.