Старейшую пожарную каланчу требуют восстановить через суд

Старейшую пожарную каланчу, которая является объектом культурного наследия, пытаются восстановить через суд. Речь о той, что находится на Куйбышева, 11, и которую театр «У Моста» использовал как место для хранения декораций и реквизита.

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением. Оно касается ненадлежащего содержания памятника архитектуры «Каланча пожарная» в Перми. Как пишет «Коммерсант», владелец объекта – краевое МЧС, ведомство должно было провести работы по сохранению здания.

Охранное обязательства объекта культурного наследия начало действовать с октября 2020 года. В течение 36 месяцев от даты утверждения владелец должен был отреставрировать фасады здания и отремонтировать помещения первого этажа. В 2022 году был выдан акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на сохранение пожарной каланчи.

Каланчу на Куйбышева, 11 построили в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко. В 2021 году МЧС заключило контракт с театром «У Моста» о безвозмездном пользовании помещением каланчи. Там хранились декорации и реквизит. Также в здании жили люди по условиям соцнайма. В начале мая краевое МЧС потребовало от театра освободить здание каланчи в 10-дневный срок.