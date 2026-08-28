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Реставрации

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ИИ-лабораторию собираются развернуть в историческом здании спиртоочистительного завода

В историческом комплексе спиртоочистительного завода, построенном в XIX веке, собираются разместить ИИ-лабораторию и центр обработки данных. О концепции использования старинного здания сообщает Business Class со ссылкой на предпринимателя Всеволод Юшков.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

По словам инвестора, у здания бывшего хлебозавода есть хорошие электрические мощности, которые подходят для размещения в нем дата-центра. Концепция проекта предполагает пространство, где молодые специалисты в сфере ИИ смогут общаться, обмениваться идеями и работать над проектами.

Напомним, здание на улице Окулова — объект культурного наследия. С 1889 года в нем работал спирто-ректификационный завод купца Ивана Суслина. В производственном корпусе в 1930-м был размещен хлебозавод №1 (в те годы он звался хлебозаводом им. 8 Марта Пермско-Мотовилихинского ЦРК). За время существования здание подвергалось многочисленным перестройкам. Недавно стало известно, что исторический объект ждет реконструкция, в частности, ему вернут прежний цвет.

Информационный обзор редакции.

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