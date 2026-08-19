Реконструкция Пушкинской бани может подорожать почти на 50 миллионов рублей

Траты на реконструкцию Пушкинской бани в Перми собираются увеличить. По данным агентства «Текст», прогнозируемая стоимость работ выросла до 352 млн рублей.
Ранее реконструкцию Пушкинской бани оценивали в 307 млн рублей. Инвестор приступил к работам в конце мая 2026 года в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве. Завершить реконструкцию планируют в конце 2027 года.
Напомним, после реконструкции в Пушкинской бане появятся парильные отделения, хамам, точки общепита. А у самого здания сделают архитектурную подсветку.
Информационный обзор редакции.
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