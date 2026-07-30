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Реставрации

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В здании Кафедрального собора отреставрируют монументальную живопись

В Кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря, который ранее занимала Пермская галерея, готовятся отреставрировать монументальную живопись. Научно-проектная документация на проведение этих работ в памятнике культурного наследия федерального значения получила положительное заключение экспертизы.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В документации сказано, что стены и своды зимнего храма и пределов расписаны живописцами Казаковым и Лодейщиковым после 1892 года, а стены и купол летнего храма украшены живописью академического характера, произведенной мастерами Димитриевым и Орловым в 1846, 1847 и 1848 годах. В приделах тоже есть настенная живопись, но кроме нее во многих местах в храме встречаются рельефные узоры, каймы и арабески.

Настенная живопись Кафедрального собора покрыта масляной краской и штукатурными слоями, которые подлежат расчистке и реставрации. Работы включают укрепление штукатурного основания и красочного слоя, заполнение швов кладки и ее докомпановку, а также калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, нанесение росписи в соответствии с полномасштабным эскизом, золочение и бликовку, реставрацию металлические закладных изделий и воссоздание гипсового декора.

Напомним, реконструкцию Кафедрального собора планируют завершить к 2030 года. Работы начались в 2024 году, после того, как из здания съехала Пермская галерея.

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