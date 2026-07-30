В здании Кафедрального собора отреставрируют монументальную живопись

В документации сказано, что стены и своды зимнего храма и пределов расписаны живописцами Казаковым и Лодейщиковым после 1892 года, а стены и купол летнего храма украшены живописью академического характера, произведенной мастерами Димитриевым и Орловым в 1846, 1847 и 1848 годах. В приделах тоже есть настенная живопись, но кроме нее во многих местах в храме встречаются рельефные узоры, каймы и арабески.

Настенная живопись Кафедрального собора покрыта масляной краской и штукатурными слоями, которые подлежат расчистке и реставрации. Работы включают укрепление штукатурного основания и красочного слоя, заполнение швов кладки и ее докомпановку, а также калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, нанесение росписи в соответствии с полномасштабным эскизом, золочение и бликовку, реставрацию металлические закладных изделий и воссоздание гипсового декора.

Напомним, реконструкцию Кафедрального собора планируют завершить к 2030 года. Работы начались в 2024 году, после того, как из здания съехала Пермская галерея.