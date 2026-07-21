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Реставрации

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В августе Чердынский особняк станет гостевым домом

В Чердыни с 2024 года ремонтируют дом семьи Кожевниковых, построенный до Революции. С 2023 года двухэтажное полукаменное строение с подвалом и четырехскатной крышей со смотровой площадкой находится в частной собственности. Из него планируют сделать гостевой дом на двенадцать номеров.

Министерство по туризму Пермского края

Как сообщает краевое министерство по туризму, пять номеров будут двухкомнатными, а во флигеле расположатся апартаменты в виде двух студий. На территории дома дополнительно обустроят отдельное строение для гриля и банный комплекс. Завершить работы планируется в августе этого года. В 2027 году закончится обустройство апартаментов в брусовом доме, а также будут готовы детская и спортивная площадки.

Министерство по туризму Пермского края

Инициативу нового владельца зданий поддержал глава региона:

«Благодарю неравнодушного предпринимателя, вдохнувшего новую жизнь в это уникальное место. Проекту желаю успеха и долгого процветания», — отметил Дмитрий Махонин.  

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Информационный обзор редакции.

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