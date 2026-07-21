В августе Чердынский особняк станет гостевым домом

Как сообщает краевое министерство по туризму, пять номеров будут двухкомнатными, а во флигеле расположатся апартаменты в виде двух студий. На территории дома дополнительно обустроят отдельное строение для гриля и банный комплекс. Завершить работы планируется в августе этого года. В 2027 году закончится обустройство апартаментов в брусовом доме, а также будут готовы детская и спортивная площадки.