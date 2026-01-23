Завершилась реставрация зданий бывшей земской управы и богадельни на севере Пермского края

В двухэтажном доме на улице Юргановская, построенном в 1850 году, полностью заменили инженерные системы, а также обновили фасад, сделали крыльцо и пандус, отремонтировали внутреннюю лестницу, заменили окна и двери. Это здание ранее принадлежало купцу Константину Егоровичу Юрганову — первому председателю Чердынской уездной земской управы, который построил особняк, где сейчас находится Чердынский музей им. А.С. Пушкина.

Здание богадельни — странноприимного дома — было построено в 1915 году. Ремонт коснулся кровли и чердака, крыльца и входа в подвал, также отреставрировали фасад. Здание богадельни в Ныробе находится рядом с Никольской церковью и местом заточения Михаила Никитича Романова.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, оба старинных здания переданы Чердынскому краеведческому музею. В Ныробе откроют музей с экспозициями, посвященными истории поселка и событиям, связанным с Михаилом Романовым, а в Чердыни — вторая часть стационарной экспозиции «Хроники Чердыни. Время города» (6+).

Информационный обзор редакции.