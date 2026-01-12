Реконструкцию больницы им. Ф.Х. Граля оценили в 3 миллиарда рублей

Власти Пермского края рассматривают возможность заключения концессионного соглашения с частным инвестором для реконструкции зданий городской клинической больницы № 2 им. Ф. Х. Граля. Пермская компания предлагает провести реконструкцию трех корпусов, которые находятся на улицах Плеханова и Пермская. Одно из зданий является объектом культурного наследия, и это нужно будет учесть при разработке проекта.
Как сообщает издание Business Class, сметная стоимость составляет порядка 3 млрд рублей. В 2026 году на реконструкцию больницы из бюджета Пермского края готовы выделить 541,5 млн рублей, в 2027-м — 800 млн рублей и в 2028-м — 168,6 млн рублей.
После завершения работ планируется использовать здания больницы им. Ф. Х. Граля для оказания медицинской помощи, включая бесплатные услуги.
