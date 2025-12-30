Речной вокзал собираются приспособить под современное использование

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что нужно будет провести обследование конструкций и инженерных систем здания и разработать дизайн-проект. Итогом станет проект приспособления, который должен включать ряд работ, среди них: капитальный ремонт лестничных маршей, крыльца, помещений цокольного и первого этажей, устройство потолков типа «грильято» и светильников, предусмотреть крепление для люстры весом до 60 кг.

Работа над документацией должны быть завершена к концу 2026 года. На ее создание готовы выделить 5,56 млн рублей.