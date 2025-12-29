Здание цирка вновь собираются реконструировать: его инфраструктура устарела физически и морально

«Инфраструктура цирков устарела не только физически, но и морально, она требует не просто ремонта, а масштабной реконструкции. Программа модернизации цирков — это живой процесс, мы постоянно прорабатываем перспективы включения в план работ дополнительных объектов», — отметил Сергей Беляков.

Неизвестно, когда случится реконструкция Пермского цирка, построенного в 1970-х годах по типовому проекту. Ранее разговоры о необходимости модернизировать его уже велись, проект предусматривает полную замену наружных витражных конструкций здания и установку архитектурной подсветки. Но в 2024 году стало известно, что реконструкцию отложили из-за отсутствия финансирования.