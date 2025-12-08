Старинное кирпичное здание у Центрального рынка собираются реставрировать

Старую кирпичную кузницу будут приспосабливать под современное использование. Для этого потребуется отремонтировать поврежденные фундамент, кирпичную кладку и полы. Инженерно-технические исследования показали, что в здании множество разрушений и трещин. Также в кузнице построят новую отмостку, сделают новые перекрытия и перегородки, заменят кровлю, окна и двери, обновят инженерные сети и восстановят декоративные элементы фасада.

Научно-проектная документация реставрации старинной кузницы на шоссе Космонавтов прошла историко-культурную экспертизу.