Реставрации

Старинное кирпичное здание у Центрального рынка собираются реставрировать

В Перми собираются реставрировать кирпичную кузницу, построенную в начале XX века. Она является частью архитектурного ансамбля «Усадьба наследников Каменских», была возведена на территории бывшей деревни Данилиха, сейчас это шоссе Космонавтов, 18 у Центрального рынка.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Старую кирпичную кузницу будут приспосабливать под современное использование. Для этого потребуется отремонтировать поврежденные фундамент, кирпичную кладку и полы. Инженерно-технические исследования показали, что в здании множество разрушений и трещин. Также в кузнице построят новую отмостку, сделают новые перекрытия и перегородки, заменят кровлю, окна и двери, обновят инженерные сети и восстановят декоративные элементы фасада.

Научно-проектная документация реставрации старинной кузницы на шоссе Космонавтов прошла историко-культурную экспертизу.

