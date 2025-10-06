Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

В Усолье планируют восстановить старинную церковь, построенную в XVIII веке

В Усолье Строгановском собираются восстановить Рубежскую церковь. Она относится к объектам культурного наследия федерального значения. Была построена в XVII веке, но в 1930-х годах закрыта.

Алексей Казаченко/Telegram

Сейчас здание старинной церкви заброшено и частично разрушено. По словам главы Березников Алексея Казаченко, знаковый объект нуждается в сохранении и консервации. Для этого местные власти ищут возможности участия в федеральных программах.

Отметим, что в Усолье продолжается благоустройство территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». В 2026 году планируют преобразить площадку в западной части, озеленить ее, установить малую сцену и арт-объект, а также туристическую навигацию.

