В Усолье планируют восстановить старинную церковь, построенную в XVIII веке

Сейчас здание старинной церкви заброшено и частично разрушено. По словам главы Березников Алексея Казаченко, знаковый объект нуждается в сохранении и консервации. Для этого местные власти ищут возможности участия в федеральных программах.

Отметим, что в Усолье продолжается благоустройство территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». В 2026 году планируют преобразить площадку в западной части, озеленить ее, установить малую сцену и арт-объект, а также туристическую навигацию.