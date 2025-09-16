Оплату проезда через СМС могут внедрить в общественном транспорте

По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, сейчас вопрос о внедрении оплаты проезда с помощью СМС прорабатывается. Но пока непонятно, как сделать так, чтобы пассажиру вернулся билет, подтверждающий оплату.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», в Перми выросло количество безбилетников, и это в том числе связано с невозможностью оплатить проезд из-за поломки оборудования или проблем с интернетом. За шесть месяцев 2025 года штрафы за безбилетный проезд составили 22,59 млн рублей в то время как за весь 2024 год они были на уровне 8 млн рублей.