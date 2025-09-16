Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Оплату проезда через СМС могут внедрить в общественном транспорте

Оплату проезда в общественном транспорте через СМС могут внедрить в Перми. Этот способ станет альтернативой использованию валидатора и QR-кода, когда нет интернета.

Пермский транспорт/Telegram

По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, сейчас вопрос о внедрении оплаты проезда с помощью СМС прорабатывается. Но пока непонятно, как сделать так, чтобы пассажиру вернулся билет, подтверждающий оплату.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», в Перми выросло количество безбилетников, и это в том числе связано с невозможностью оплатить проезд из-за поломки оборудования или проблем с интернетом. За шесть месяцев 2025 года штрафы за безбилетный проезд составили 22,59 млн рублей в то время как за весь 2024 год они были на уровне 8 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: