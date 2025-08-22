Иконостас в Кафедральном соборе собираются отправить на частичную реставрацию

Каркас иконостаса достигает 22 м в высоту и 12 в ширину. Его изготовили уральские мастера-резчики в 1760-е годы для Спасо-Преображенского собора Пыскорского монастыря, в Пермь его перевезли через несколько лет, но не все ярусы пыскорской громады поместилась в пермском соборе. Он представляет собой образец расцвета искусства XVIII века.

В документации историко-культурной экспертизы сказано, что иконостас прошел через множество непрофессионально проведенных реставраций, и это создало много проблем сейчас. Часть иконостаса должны защитить консервационными лесами на время проведения работ в самом храме. Декоративные элементы и иконы частично собираются снять и отправить на реставрацию.