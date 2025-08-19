На реставрацию господского дома Дягилевых выделят 61 миллион рублей

В здании должны восстановить фундамент, отремонтировать купол с башенкой и шпилем, заменить крышу, чердак, а также полы, установить пожарную сигнализацию, провести внешние сети электроснабжения и наружные инженерные сети, благоустроить территорию. На сохранение старинного дома выделят 61 млн рублей. Начать реставрацию дома Дягилевых должны в конце сентября 2025 года, а закончить — к декабрю 2026-го.

Село Бикбарда было тесно связано с именем семьи Дягилевых. Там располагались винокуренный завод, а также само имение знаменитой фамилии. В Бикбарде проводил лето импресарио Сергей Дягилев, будучи ребенком.