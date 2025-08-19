На реставрацию господского дома Дягилевых выделят 61 миллион рублей

Господский дом семьи Дягилевых, который находится в селе Бикбарда, собрались реставрировать. Здание считается объектом культурного наследия — «Господский дом П. Д. Дягилева» — предположительно, оно было построено до 1873 года, служило зимней резиденцией или Главной контора завода.
В здании должны восстановить фундамент, отремонтировать купол с башенкой и шпилем, заменить крышу, чердак, а также полы, установить пожарную сигнализацию, провести внешние сети электроснабжения и наружные инженерные сети, благоустроить территорию. На сохранение старинного дома выделят 61 млн рублей. Начать реставрацию дома Дягилевых должны в конце сентября 2025 года, а закончить — к декабрю 2026-го.
Комментарии (0)