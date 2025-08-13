Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Молодежный центр «Кристалл» ждет капитальный ремонт

Молодежный центр «Кристалл» на Комсомольском проспекте ждет капитальный ремонт. Для этого собираются подготовить предпроектную документацию и архитектурную концепцию — на эти цели выделят 4,15 млн рублей.

В документации на сайте госзакупок указано, что нужно выполнить комплексное обследование здания, разработать эскизное решение по функциональному зонированию и сделать как минимум два варианта объемно-планировочных решений.

Еще один важный пункт — определить этапы ремонта так, чтобы «Кристалл-центр» не прекращал свою работу.

