Молодежный центр «Кристалл» ждет капитальный ремонт

В документации на сайте госзакупок указано, что нужно выполнить комплексное обследование здания, разработать эскизное решение по функциональному зонированию и сделать как минимум два варианта объемно-планировочных решений.

Еще один важный пункт — определить этапы ремонта так, чтобы «Кристалл-центр» не прекращал свою работу.