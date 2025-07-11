Реконструкция пермского аэропорта обойдется почти в два миллиарда рублей

Перрон и рулежные дорожки пермского аэропорта «Большое Савино» будут реконструированы за 1,9 млрд рублей из федерального бюджета. Сейчас на сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика для выполнения работ. Ему предстоит разработать проект и провести реконструкцию сооружений.
Обязательное условие — заявляющаяся компания должна иметь опыт по строительству и реконструкции особо опасного и технически сложного объекта строительства.
Планируется, что работы завершатся до 30 сентября следующего года.
Недавно мы рассказывали о долгожданном событии — 13 июля последний день работы пермского зоопарка на Монастырской. Учреждение окончательно окончательно переезжает на новую локацию в микрорайоне Нагорный.
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