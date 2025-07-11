Реконструкция пермского аэропорта обойдется почти в два миллиарда рублей

Обязательное условие — заявляющаяся компания должна иметь опыт по строительству и реконструкции особо опасного и технически сложного объекта строительства.

Планируется, что работы завершатся до 30 сентября следующего года.

Недавно мы рассказывали о долгожданном событии — 13 июля последний день работы пермского зоопарка на Монастырской. Учреждение окончательно окончательно переезжает на новую локацию в микрорайоне Нагорный.