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Реставрации

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В Перми отреставрируют изделия Императорского фарфорового завода за 1,5 млн рублей

Пермская художественная галерея объявила конкурс на поиск подрядчике для реставрации трех экспонатов. Речь идет об изделиях, созданных на Императорском фарфоровом заводе в XIX-XX вв. Начальная стоимость контракта составляет 1,5 млн рублей. Работы будут оплачены на средства субсидии.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Реставрации подлежат: футляр для каминных часов с фигурами орлов из фарфора и бронзы (1848 года), фарфоровая вазочка (1917) и чернильный прибор Казак из глазурованного фарфора (1801-1825).

Все экспонаты, входящие в состав Музейного фонда РФ, имеют повреждения: зафиксированы сколы, потертости, загрязнения и даже утрата некоторых элементов.

Согласно аукционной документации, опубликованной на «Сбербанк-АСТ», заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 июля, а итоги конкурса подведут 27 июля. Сами реставрационные работы запланированы на 2026 год, а контракт с победителем будет действовать до 31 декабря того же года.

Исполнитель должен не только иметь в штате аттестованных художников-реставраторов соответствующей категории, но и обеспечить для экспонатов музейные условия хранения: особый температурно-влажностный режим и круглосуточную охрану в своей мастерской. На все время работ подрядчик будет нести полную ответственность за сохранность госимущества.

Недавно мы сообщали, что Пермская галерея временно закрылась, к работе со зрителями обещают вернуться в новом здании на территории завода Шпагина. Строительство началось весной 2021 года. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем в прошлой локации — здании Кафедрального собора. В комплексе новой галереи будут работать библиотека, детская зона, ремесленные мастерские и даже кафе в здании XIX века.

Информационный обзор редакции.

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