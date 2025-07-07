В Перми отреставрируют изделия Императорского фарфорового завода за 1,5 млн рублей

Реставрации подлежат: футляр для каминных часов с фигурами орлов из фарфора и бронзы (1848 года), фарфоровая вазочка (1917) и чернильный прибор Казак из глазурованного фарфора (1801-1825).

Все экспонаты, входящие в состав Музейного фонда РФ, имеют повреждения: зафиксированы сколы, потертости, загрязнения и даже утрата некоторых элементов.

Согласно аукционной документации, опубликованной на «Сбербанк-АСТ», заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 июля, а итоги конкурса подведут 27 июля. Сами реставрационные работы запланированы на 2026 год, а контракт с победителем будет действовать до 31 декабря того же года.

Исполнитель должен не только иметь в штате аттестованных художников-реставраторов соответствующей категории, но и обеспечить для экспонатов музейные условия хранения: особый температурно-влажностный режим и круглосуточную охрану в своей мастерской. На все время работ подрядчик будет нести полную ответственность за сохранность госимущества.

Недавно мы сообщали, что Пермская галерея временно закрылась, к работе со зрителями обещают вернуться в новом здании на территории завода Шпагина. Строительство началось весной 2021 года. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем в прошлой локации — здании Кафедрального собора. В комплексе новой галереи будут работать библиотека, детская зона, ремесленные мастерские и даже кафе в здании XIX века.

Информационный обзор редакции.