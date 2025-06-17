После капремонта в зрительном зале ТТ появятся балкон и просторные проходы

Во время капитального ремонта здания на улице Ленина модернизируют большой зрительный зал и фойе. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, количество зрительских мест в зале увеличится, появится балкон и просторные проходы, обновят кресла. В здании поменяют расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.

Работы собираются начать в августе после того, как закончится театральный сезон. В это время постановки ТТ будут показывать на других городских площадках.