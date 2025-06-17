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После капремонта в зрительном зале ТТ появятся балкон и просторные проходы

Проектная документация ремонта и приспособления под современное использование здания Театра-Театра в Перми получила положительное заключение госэкспертизы.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Во время капитального ремонта здания на улице Ленина модернизируют большой зрительный зал и фойе. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, количество зрительских мест в зале увеличится, появится балкон и просторные проходы, обновят кресла. В здании поменяют расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.

Работы собираются начать в августе после того, как закончится театральный сезон. В это время постановки ТТ будут показывать на других городских площадках.

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