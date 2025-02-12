В Пермском институте культуры отремонтируют два корпуса за 164 млн рублей

Первый тендер, с начальной ценой контракта 4,9 млн рублей, предполагает ремонт систем пожарной безопасности в общежитии №2, расположенном по адресу Плеханова, 68. Подрядчика определят 20 февраля, а работы должны быть завершены к 30 сентября 2025 года.

Второй конкурс, итоги которого проведут 6 марта, направлен на капитальный ремонт учебного корпуса №2 на Советской, 102. Исполнителю предстоит обновить системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также благоустроить прилегающую территорию. Стоимость контракта — 159,2 млн рублей. Срок выполнения работ — до 10 ноября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 3 марта.

Кстати! Ранее мы рассказывали, что в Перми решили сделать капитальный ремонт несущих конструкций доходного дома купца Камчатова. Документация должна быть готова до 25 июня 2025 года. На эти цели из бюджета выделят около 2,8 млн рублей.