Доходный дом купца Камчатова решили обследовать для капитального ремонта

Здание является объектом культурного наследия. На госзакупках начали искать подрядчика, который сначала проведет детальное обследование строительный конструкций старинного здания. А затем разработает проект, в котором будут предусмотрены их замена, усиление или восстановление. Документация должна быть готова до 25 июня 2025 года. На эти цели из бюджета выделят около 2,8 млн рублей.

Двухэтажное здание построено во второй половине XIX века, здесь жил купец и судовладелец Михаил Камчатов. В 1916 году в здании располагались историко-философский и юридический факультеты Петроградского университета. В 1930-м году в доме надстроили еще два этажа. В разные годы здесь находились приемная радиостанция, пивные лавки, портновская мастерская, торгово-промышленный комитет, пекарня, квартиры. Сейчас это многоквартирный жилой дом.