В Хохловке реставрируют один из главных символов музея

В Хохловке начали реставрировать один из главных символов архитектурно-этнографического музея. Это церковь Преображения Господня из села Янидор.

Как рассказали в пресс-службе краевого минкульта, проектом предусматривает полную реставрацию объекта: ремонт фундамента, кровли, крыльца, галереи, главы с крещатой бочкой, пола, перекрытий. Также строителям предстоит заменить поврежденные венцы сруба, восстановить гидроизоляцию из бересты между срубом и фундаментом. Работы должны завершить зимой 2025 года.

«Проект реставрации разрабатывался с учетом двух задач — обеспечения сохранности объекта культурного наследия и его приспособления к современному использованию. Предложенные решения направлены в том числе и на максимальное сохранение подлинного материала памятника», — пояснила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Церковь Преображения Господня — один из старейших памятников музея Хохловка. Она была срублена в начале 1702 года в селе Янидор Чердынского уезда. В феврале 1983 года здание церкви было разобрано и перевезено на территорию Хохловки.