В Хохловке реставрируют один из главных символов музея

В Хохловке начали реставрировать один из главных символов архитектурно-этнографического музея. Это церковь Преображения Господня из села Янидор.
Как рассказали в пресс-службе краевого минкульта, проектом предусматривает полную реставрацию объекта: ремонт фундамента, кровли, крыльца, галереи, главы с крещатой бочкой, пола, перекрытий. Также строителям предстоит заменить поврежденные венцы сруба, восстановить гидроизоляцию из бересты между срубом и фундаментом. Работы должны завершить зимой 2025 года.
«Проект реставрации разрабатывался с учетом двух задач — обеспечения сохранности объекта культурного наследия и его приспособления к современному использованию. Предложенные решения направлены в том числе и на максимальное сохранение подлинного материала памятника», — пояснила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
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