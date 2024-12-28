Один из старейших домов Перми после реставрации изменит цвет

Инженерно-технические исследования показали, что состояние наружно поверхности стен здания и внешних декоративных элементов ограниченно работоспособное. Проект предполагает большой объект работ, в частности, ремонт цоколя, поврежденных участков кирпичной кладки, отделки, реставрацию поврежденных лопаток, филенок, карнизов, наличников, сандриков и других декоративных элементов.

В документации к проекту указано также, что нужно будет воссоздать утраченный балкон с ажурным кованным ограждением на уровне второго этажа, печных дымоходов/вентиляционных шахт и мемориальной таблички, связанной с развитием экономики на постсоветском пространстве. Старинное здание после реставрации поменяет свой цвет, основное поле стен будет желтого оттенка, декоративные элементы – белого, цокольная часть – красного.

Дом на 25 Октября считается один из самых старых из сохранившихся в городе — он моложе Перми на 55 лет, и построен в конце 18 века. Принадлежал изначально купцу Попову. Но здание известно тем, что в нем жил в ссылке «отец русского либерализма» Михаил Сперанский. В старинном здании располагались разные организации, одним из самых заметных был проект «Дом» от команды Lemon Tree.