Старинное здание, которое моложе Перми на 55 лет, восстановят к концу 2026 года

В течение двух лет в стенах должны заделать трещины, отремонтировать покрытия кровли, водосточную систему и отмостку. Также в список работ войдет реставрация фасадов, выполнение «Т-образной» исторической расстекловки оконных проемов, замена дверных полотен.

Дом на 25 Октября считается один из самых старых из сохранившихся в Перми. Считается, что он моложе Перми на 55 лет, и построен в конце 18 века. Принадлежал изначально купцу П.А. Попову. Но здание известно тем, что в нем жил в ссылке «отец русского либерализма» Михаил Сперанский. В старинном здании располагались разные организации, одним из самых заметных был проект «Дом» от команды Lemon Tree.