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Автобусы-гармошки решили запустить зимой 2025 года

Автобусы особо большого класса (они же «гармошки») в Перми выйдут на маршруты раньше, чем планировалось. Их должны были запустить летом 2025 года.

Эдуард Соснин/Telegram

В итоге автобусы начнут выводить на маршруты с февраля 2025 года. Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, первые 35 «гармошек» уже пришли в город, их получили раньше времени. Сейчас новый транспорт регистрируется и страхуется, а водителей переучивают.

Напомним, гармошки будут работать на маршрутах №1, 14, 15, 27, 50 и 53. С помощью автобусов особо большого класса намерены решить проблемы переполненных транспортов и дефицита водителей.

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