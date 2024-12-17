Автобусы-гармошки решили запустить зимой 2025 года

В итоге автобусы начнут выводить на маршруты с февраля 2025 года. Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, первые 35 «гармошек» уже пришли в город, их получили раньше времени. Сейчас новый транспорт регистрируется и страхуется, а водителей переучивают.

Напомним, гармошки будут работать на маршрутах №1, 14, 15, 27, 50 и 53. С помощью автобусов особо большого класса намерены решить проблемы переполненных транспортов и дефицита водителей.