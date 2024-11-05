Ремонт внутри Благородного собрания закончат в 2026 году

Внутренний ремонт здания Благородного собрания на Сибирской займет два года. Его должны закончить в 2026 году, сообщает «Читай текст» с отсылкой на начальника Государственной инспекции по охране ОКН Пермского края Анну Князеву. В здании планировали разместить многофункциональное пространство.

Напомним, проект внутренней реконструкции старинного здания получил положительное заключение историко-культурной экспертизы в начале сентября 2024 года. В Благородном собрании сделают перепланировку помещений, демонтируют перегородки, раскроют существующие проемы, заменят двери на более подходящие по стилю, а также конструкции и покрытие полов, ограждения и перила лестниц.

В 2023 году, к юбилею города, проходила реконструкция здания Благородного собрания. Тогда отремонтировали фасад, входные группы, заменили окна и кровля.

Дом Благородного собрания — памятник архитектуры и градостроительства русского классицизма XIX века. Это был первый клуб губернского города, где регулярно проводились балы и музыкальные вечера. Сейчас в старинном здании располагается Культурный центр МВД по Пермскому краю.