Реконструкция здания Благородного собрания в Перми завершилась

В Перми завершились работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения — дома Благородного собрания. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Пермского края.

В ходе работ историческое здание было приспособлено для современного использования. Капитально отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля.

Здание Благородного собрания расположено в центре Перми на пересечении улиц Сибирской и Луначарского. Это единственный характерный памятник классицизма в столице Прикамья, дошедший до наших дней в практически неизменном состоянии.

Планируется, что в здании Благородного собрания будет создано многофункциональное пространство.