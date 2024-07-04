Каланчу на Куйбышева должны отреставрировать в течение двух лет

Пожарную каланчу на улице Куйбышева, построенную в 1883 году, должно восстановить МЧС по Пермскому краю. Ведомство является собственником здания, а постройка — объектом культурного наследия.

Ранее в суд обратилась краевая инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края с требованием восстановить пожарную каланчу.

Суд постановил, что МЧС обязано провести производственные работы, чтобы сохранить памятник градостроительства и архитектуры. Это нужно сделать в соответствии с проектной документацией (ее уже разрабатывали) и в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу. После реставрации в течение двух месяцев на пожарной каланче нужно будет разместить табличку с информацией об объекте культурного наследия.

Ранее проведенная экспертиза показала, что состояние здания неудовлетворительное. И оно ухудшается, так как краевое МЧС не предпринимает никаких мер по сохранению объекта культурного наследия.