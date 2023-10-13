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Власти Перми планируют построить аквапарк в Камской долине

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unsplash.com

Пермские власти планируют построить аквапарк в Камской долине на улице Спешилова, 90. Сейчас этот участок занимает картодром. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», пермский картодром перенесут на пустующие участки на шоссе Космонавтов в районе аэропорта.

Напомним, ранее аквапарк планировалось строить на ул. Калинина в Нижней Курье. Но, по данным издания, инвесторы проекта и краевые власти отказались от этой идеи из-за требуемых серьезных затрат на дорожную развязку. Дорога к аквапарку может обойтись в 2 миллиарда рублей. Поэтому для развлекательного объекта было решено подыскать другое место. Вместе с аквапарком предлагается построить жилье, что должно положительно сказаться на окупаемости объекта.

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