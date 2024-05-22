Взносы за капремонт хотят увеличить

Размер взносов в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов планируют увеличить. Об этом заявил глава министерства ЖКХ Артем Балахнин на заседании в гордуме.

С увеличением суммы взносов за капремонт можно будет пересмотреть и объем работ. Вместе с этим вырастет число проводимых ремонтов., считает чиновник. О том, насколько изменится сумма взносов и когда, пока неизвестно. Балахнин также отметил, что капремонт некоторых домов можно перенести на более ранний срок, если есть большой износ здания, но только в том случае, если собраны взносы в объеме более 92%.

Согласно региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах, до 2026 года планируется провести ремонт в 1,1 тыс. домах. Больше половины из работ – внутренние, которые касаются инженерных сетей, лифтов и подвалов. Общая стоимость оценивается в 15,6 млрд рублей.