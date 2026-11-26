Планируется, что событие пройдет 27 ноября на площадке БЦ «Бонус». Эксперты объяснят, как выбрать квартиру под подходящий сценарий — для переезда, детей или сдачи в аренду, а также обсудят новостройки в Перми, Сочи и Калининграде.

Недавно мы раccказывали, что осенью продажи новостроек выросли на треть по сравнению с летом.

Информационный обзор редакции.