В Перми собираются устроить ярмарку столичных застройщиков. На ней представят проекты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Планируется, что событие пройдет 27 ноября на площадке БЦ «Бонус». Эксперты объяснят, как выбрать квартиру под подходящий сценарий — для переезда, детей или сдачи в аренду, а также обсудят новостройки в Перми, Сочи и Калининграде.
Недавно мы раccказывали, что осенью продажи новостроек выросли на треть по сравнению с летом.
Информационный обзор редакции.
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