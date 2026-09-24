За месяц продажи новостроек выросли почти на треть

За август в Перми было заключено 952 сделки по договорам долевого участия. Это на 30% больше, чем в июле 2026 года.

Для сравнения: в Челябинске количество подобных сделок выросло на 20%, в Екатеринбурге — на 9%. В Кирове и Хабаровске, напротив, отрицательная динамика.

Аналитики сервиса считают, что дальнейшая динамика на квартиры на первичном рынке будет зависеть от изменений условий семейной ипотеки, ожидаемых с 1 октября. Например, в сентябре возможен хороший спрос: покупатели будут стремиться заключить сделки на действующих условиях.

Информационный обзор редакции.