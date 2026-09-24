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Недвижимость

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За месяц продажи новостроек выросли почти на треть

В Перми резко увеличились продажи квартир на первичном рынке. Прирост за месяц стал самым большим среди 11 крупных городов России: об этом свидетельствует сервис цифровой аналитики рынка недвижимости «Объектив.РФ».

Freepik

За август в Перми было заключено 952 сделки по договорам долевого участия. Это на 30% больше, чем в июле 2026 года.

Для сравнения: в Челябинске количество подобных сделок выросло на 20%, в Екатеринбурге — на 9%. В Кирове и Хабаровске, напротив, отрицательная динамика.

Аналитики сервиса считают, что дальнейшая динамика на квартиры на первичном рынке будет зависеть от изменений условий семейной ипотеки, ожидаемых с 1 октября. Например, в сентябре возможен хороший спрос: покупатели будут стремиться заключить сделки на действующих условиях.

Информационный обзор редакции.

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