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Недвижимость

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Один из самых старых долгостроев города выставили на продажу

В Перми на продажу выставлен один из самых старых долгостроев города. Это объект незавершенного строительства на пересечении улиц Екатерининская и Плеханова (позиции 2, 3, 4). Федеральный фонд развития территорий объявил аукцион на право заключения договоров купли-продажи комплекса.

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Начальная стоимость долгостроя составляет 1,179 млрд рублей. Заявки планируют принимать до 7 сентября. Новому владельцу перейдет земельный участок площадью 2,33 га. На этой территории разрешено строить жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящие административные здания.

Напомним, на месте, где стоит долгострой, должен был появиться ЖК «Никитинский». Возводить здания начали в 2004 году, а в 2013-м застройщика признали банкротом. Недострой несколько раз выставляли на аукцион.

Информационный обзор редакции.

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