Продажи новостроек в Перми за месяц выросли почти на 50%

В течение июня пермяки заключили 851 ДДУ, в то время как месяцем ранее этот показатель составлял 568 сделок.

Такая стремительная динамика позволила Перми войти в пятерку российских городов-миллионников с самыми высокими темпами роста продаж. Согласно исследованию, более существенный прирост был зафиксирован только в Москве (+79,4%), Омске (+75,2%), Краснодаре (+59,5%) и Казани (+55,2%).

Эксперты отмечают, что всплеск покупательской активности в столице Прикамья оказался выше общероссийского тренда. В целом по стране в июне было зарегистрировано 44,9 тыс. договоров долевого участия против 32,2 тыс. в мае.

В рейтинге по темпам роста продаж сразу за Пермью расположились Уфа (+42,7%), Новосибирск (+41,3%) и Челябинск (+40,3%).

Ранее мы рассказывали, что частные дома в Пермском крае за полгода подорожали на 2,9%.

Информационный обзор редакции.