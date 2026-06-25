Названа средняя стоимость частного дома в Пермском крае

Средняя стоимость частного дома в Пермском крае составляет 5,2 млн рублей. В целом по стране такой вид недвижимости вырос в цене за полгода до 7,6 млн рублей (+1,7%). Квадратный метр дома теперь стоит в среднем 68,7 тыс. руб.

Сильнее всего частные дома подорожали в Магаданской области (+11,7%), Чукотском АО (+10,2%), Забайкальском (+9,1%) и Хабаровском (+7,6%) краях и Курганской области (+7,1%). Снижение зафиксировали в Вологодской области (–6,5%), Ямало-Ненецком АО (–4,1%), республиках Хакасия (–4,1%), Якутии (–3,6%), Карелия (–3,3%). В Москве и Подмосковье коттеджи и дачи упали в цене на 2,6%.

Информационный обзор редакции.