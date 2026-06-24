Пермский жилой комплекс стал победителем престижной девелоперской премии REPA 2026

Жилой «Камаполис» назвали лучшим в номинации «Комплексное развитие территории» в блоке «Готовые проекты». Проект комплекса предполагает не только жилую застройку, но и формирование городской среды: скверы, благоустроенные улицы и детский сад с бассейном. По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, эта награда важна и для региона как признание эффективности подхода к развитию городских территорий.

В число финалистов REPA 2026 вошли также ЖК «Манеры» (номинация «Концепция высотного здания») и Цифровая платформа для умных зданий Ujin OS («Инновационные решения для строительства»). Всего на девелоперской премии было представлено четыре блока — «Концепции», «Готовые проекты», «Rепутация» и «Международный» и в общей сложности 44 номинации.

Информационный обзор редакции.