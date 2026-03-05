Стало известно, сколько средних зарплат нужно для переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную

По данным на февраль 2026 года для переезда из «однушки» в двухкомнатную квартиру в Пермском крае нужно примерно 12,6 средних зарплат или доход за 1 год и 1 месяц.

Минимальный «индекс расширения» в Свердловской (7,7) и Челябинской (9,7) областях, республике Башкортостан (8,8). В Московской области для переезда в двухкомнатную квартиру потребуется 14,8 средних зарплат, а в Краснодарском крае — 35,1. В среднем в регионах с городами-миллионниками нужен 1 год и 3 месяца для смены «однушки» на «двушку»: индекс равен 14,7 средним зарплатам.

