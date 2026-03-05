Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, сколько средних зарплат нужно для переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную

Пермский край вошел в число регионов с низким «индексом расширения» — он позволяет оценить, легко ли переехать из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Его рассчитали с помощью нейросети специалисты Яндекс Недвижимости: учитывалась разница между медианной ценой двухкомнатной и однокомнатной квартир, поделенная на среднюю зарплату в регионе.

По данным на февраль 2026 года для переезда из «однушки» в двухкомнатную квартиру в Пермском крае нужно примерно 12,6 средних зарплат или доход за 1 год и 1 месяц.

Минимальный «индекс расширения» в Свердловской (7,7) и Челябинской (9,7) областях, республике Башкортостан (8,8). В Московской области для переезда в двухкомнатную квартиру потребуется 14,8 средних зарплат, а в Краснодарском крае — 35,1. В среднем в регионах с городами-миллионниками нужен 1 год и 3 месяца для смены «однушки» на «двушку»: индекс равен 14,7 средним зарплатам.

