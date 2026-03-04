Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Средний метраж новостроек в Перми за год снизился на 2 процента

Средняя площадь новостроек большинстве городов-миллионников в 2025 году сократилась. Пермь в их числе, хотя уменьшение метража оказалось не таким значительным.

Freepik

В 2025 году в Перми средняя площадь новостройки снизилась на 2%. Об этом сообщает телеграм-канал «Движимая повестка» со ссылкой на систему мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

Наиболее заметна тенденция на уменьшение метража в Омске, где он снизился на 7,3%. В четырех миллионниках, напротив, средняя площадь в 2025 году выросла: в Москве на 7%, а Челябинске и Екатеринбурге на 1%.

Информационный обзор редакции.

