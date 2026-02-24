Средняя этажность новостроек в Перми через пару лет вырастет до 17 этажей

Средняя высотность новостроек в Перми в ближайшие годы может превысить 17 этажей. Тенденция увеличения высотности домов наблюдается во всех крупных городах России с 2024-2026 годов. Как отметили аналитики ЦИАНА, это связано с сокращением свободных площадей в черте города и постепенной адаптации отрасли и рынка к новым условиям.
Средняя высотность новостроек в Перми по итогам 2025 года — 15,3 этажа, а в 2019-м она составляла 15,5 этажа. Аналитики рынка недвижимости считают, что с 2026 года высотность вырастет до 17,1.
Лидерами по средней высотности новостроек в России по итогам 2025 года стали Москва (23,4 этажа), Уфа (21,2) и Екатеринбург (20,3). В Сочи и Калининграде самые низкие дома — средняя высотность 8,3 и 9,1 этажа.
