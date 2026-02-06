Квартиры на вторичном рынке в Перми подорожали сильнее, чем в 70 крупных городах России

Рост стоимости квартиры в Перми обогнал даже Москву и Санкт-Петербург, где увеличение было в пределах 6%.

Цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Перми увеличилась на 6% — до 126 тыс. рублей. Больше пермских «квадратов» выросли только те, что в Ленинградской области — на 6,3% до 124,7 тыс. рублей. В среднем цена вторичной недвижимости в российских городах стала больше на 2% — до 127,2 тыс. руб. за 1 м2.

Предложения на рынке вторичной недвижимости в России с начала 2026 года, напротив, сократилось на 15%.

Информационный обзор редакции.