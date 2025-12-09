С начала года в Пермском крае было построено больше 18 тысяч квартир

Но объем построенного жилья в сельской местности за 10 месяцев 2025 года оказался ниже, чем в предыдущем на 8%. С января по октябрь в Пермском крае сдали в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. м2.

Жилые дома общей площадью 907,1 тыс. м2 были построены за счет привлечения собственных и привлеченных средств это на 11,2% меньше уровня аналогичного периода 2024 года.