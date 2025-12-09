Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

С начала года в Пермском крае было построено больше 18 тысяч квартир

С начала 2025 года, с января по октябрь, в Пермском крае было построено 18 332 квартиры общей площадью 1,4189 млн м2. По данным Пермьстата, объем ввода жилья на 2,7% превысил показатель 2024 года. 

Shutterstock

Но объем построенного жилья в сельской местности за 10 месяцев 2025 года оказался ниже, чем в предыдущем на 8%. С января по октябрь в Пермском крае сдали в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. м2

Жилые дома общей площадью 907,1 тыс. м2 были построены за счет привлечения собственных и привлеченных средств это на 11,2% меньше уровня аналогичного периода 2024 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: