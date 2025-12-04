Спрос на вторичное жилье в Перми с начала года вырос почти на четверть

За месяц в Перми на 6% вырос спрос на квартиры на вторичном рынке. С начала года их популярность увеличилась на 24%, поделились аналитикой специалисты «Авито Недвижимости».
С начала года особенно стал заметен интерес пермяков к «трешкам» (+18%), студиям (+48%) и «однушкам» (+15%). Средняя стоимость квадратного метра на вторичное жилье в Перми составила 104 тыс. рублей.
Вместе с интересом покупателей к «вторичке» на пермском рынке недвижимости выросло и предложение: объявлений о продаже квартир стало больше на 15%.
