Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Спрос на вторичное жилье в Перми с начала года вырос почти на четверть

За месяц в Перми на 6% вырос спрос на квартиры на вторичном рынке. С начала года их популярность увеличилась на 24%, поделились аналитикой специалисты «Авито Недвижимости».

Shutterstock

С начала года особенно стал заметен интерес пермяков к «трешкам» (+18%), студиям (+48%) и «однушкам» (+15%). Средняя стоимость квадратного метра на вторичное жилье в Перми составила 104 тыс. рублей.

Вместе с интересом покупателей к «вторичке» на пермском рынке недвижимости выросло и предложение: объявлений о продаже квартир стало больше на 15%.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: