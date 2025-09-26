Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Долгострой на улице Окулова должны достроить: его начали возводить 18 лет назад

17-этажный долгострой на улице Окулова все-таки закончат. Офисно-торговый центр недалеко от Решетниковского спуска начали возводить в 2007 году. Больше года назад департамент земельных отношений подал в суд, потребовав изъять долгострой у собственников путем продажи с публичных торгов.

Недавно стало известно, что разбирательство закончилось мировым соглашением. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», собственникам (их два) продлят договор аренды муниципального участка. Взамен они обязаны будут завершить строительство в течение трех лет.

После того, как офисно-торговый центр сдадут в эксплуатацию, муниципалитету безвозмездно передадут в собственность помещения одного этажа здания (не ниже второго) площадью не менее 400 м2. Если долгострой на улице Окулова не введут в эксплуатацию в течение пяти лет, его снесут, а участок передадут мэрии Перми.

