Известно, где находится самая большая квартира в Перми

Площадь самой большой квартиры в Пермском крае превышает 571 м2. Она находится на ул. Пушкина, 50. Кадастровая стоимость жилья составляет около 48,8 млн рублей.

Самые маленькие квартиры в Пермском крае находятся в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, а также в Кунгуре, Очере и Оханске. Их площади равны 10 м 2 .