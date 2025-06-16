Известно, где находится самая большая квартира в Перми

Стало известно, какую площадь занимает самая большая квартира в Перми и где именно она находится. Ее определили в ФНС по Пермскому краю по уплате налога на имущество по итогам 2024 года, сообщает портал «В курсе.ру».
Площадь самой большой квартиры в Пермском крае превышает 571 м2. Она находится на ул. Пушкина, 50. Кадастровая стоимость жилья составляет около 48,8 млн рублей.
Самые маленькие квартиры в Пермском крае находятся в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, а также в Кунгуре, Очере и Оханске. Их площади равны 10 м2.
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